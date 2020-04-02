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  • Suriye'de rejim kontrolündeki bölgede Kovid-19 vaka sayısının 16'ya çıktığı iddia edildi
Güncel

Suriye'de rejim kontrolündeki bölgede Kovid-19 vaka sayısının 16'ya çıktığı iddia edildi

Beşşar Esed rejimi, Suriye'de kontrol ettiği bölgelerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 16'ya ulaştığını duyurdu.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 18:13 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 18:13
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Esed rejiminin Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 6 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 16'ya yükseldiği belirtildi.

Rejim, ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin öldüğü açıklamıştı.

Bu arada Esed rejimi, salgının önüne geçebilmek için geçen hafta başlattığı, 18:00-06:00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağı uygulamasını genişletti. Yeni uygulamada, ülkede hafta sonu sokağa çıkma yasağı 12:00-06:00 saatlerinde olacak.

Suriye'de gerçek vaka sayısının daha yüksek olmasından endişe edilirken, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), dün yaptığı açıklamada, Esed rejiminin Suriye'de yeni tip koronavirüse yakalananların gerçek sayısını açıklaması için çağrıda bulunmuştu.

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