Suriye'de yeni anayasa için üç ülke uzlaştı

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye Anayasa Komitesi'nin önümüzdeki yılın başlarında ilk oturumunu gerçekleştirmesi konusunda uzlaştı.
Üç ülke, "Suriye öncülüğünde, Suriye sahipliğinde, BM koordinasyonuyla uygulanabilir bir siyasi sürecin başlatılması" çağrısında bulundu.
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