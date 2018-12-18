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Suriye'de yeni anayasa için üç ülke uzlaştı

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye Anayasa Komitesi'nin önümüzdeki yılın başlarında ilk oturumunu gerçekleştirmesi konusunda uzlaştı.

  • star.com.tr
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Türkiye, Rusya ve İran, Suriye Anayasa Komitesi'nin önümüzdeki yılın başlarında ilk oturumunu gerçekleştirmesi konusunda uzlaştı.

Üç ülke, "Suriye öncülüğünde, Suriye sahipliğinde, BM koordinasyonuyla uygulanabilir bir siyasi sürecin başlatılması" çağrısında bulundu.

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