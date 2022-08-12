Suriye muhalefetinden provokasyona sert tepki: Haddini aşanlar cezalandırılacak!

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada yapılan eylemleri kabul etmediklerini ifade etti. "Protestolar esnasında meydana gelen bazı ihlalleri ve teröre karşı mücadelede kanları kanlarımıza karışmış, yaklaşık 4 milyon Suriyeli koruyan kardeş bir ülkenin bayrağının yakılmasını kesinlikle tasvip etmediğimizi ve bu tasarrufları reddettiğimizi ifade etmek istiyoruz" denildi.

Suriye Milli Ordusu, 2. Kolordu Hamza Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir, "Türk bayrağı mukaddestir. Ona el uzatan kişiler cezalandırılacaktır. Türk kardeşlerimizle kardeşlik zamanla değil, ortak fedakarlıklarla ölçülür, şehitlerimizin kanına bulanmış devrimimizin bayrağı altında, bayrakları şehitlerimizin kanına bulanmış, omuz omuza savaştık. Bizim ülkemiz" dedi.

Sultan Süleyman Şah Tümeni Başkomutanı Abu Amsha da "Türk bayrağı, sadece Türk kardeşler için değil, İslam alemindeki tüm Müslümanlar için kutsal bir bayraktır. Kırmızı renk Malazgirt Savaşı'ndan Çanakkale'ye, Barış Pınarı'na, Zeytin Dalı'na, Fırat Kalkanı'na kadar yüzbinlerce Arap, Türk ve Kürt şehidinin kanının rengidir" şeklinde açıklamada bulundu.

Suriyeli Siyasetçi Astana Konferansı sözcüsü Yaser Abdulrahim de "Halkların bayrağı, toprağa ait olmayı temsil eden semboldür. Onurlu devrimci halkımıza da devrimci hareketlerinde Türk devletinin kutsal bayrağına saygı duymaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'YE DESTEK MESAJLARI

Suriye'nin Azez bölgelerinde provokatör bir grubun Türk bayrağına yönelik çirkin saldırısı; Özgür Suriye Ordusu-ÖSO (Şimdiki adıyla Suriye Milli Ordusu)'nun yaptığı resmi açıklamanın yanı sıra Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı, SMDK gibi Suriyeli siyasi muhaliflerin çatı kuruluşları ve birçok yerel askeri yetkili tarafından lanetlendi.

ÖSO'DAN AÇIKLAMA

Suriye'de gerçekleştirilmek istenen provokasyonlara karşı bölgeden ilk açıklama Suriye Milli Ordusu tarafından yapıldı. "Türkiye Cumhuriyeti bayrağı, Suriye devriminin bayrağı gibi, gururun simgesi, zaferin unvanı, büyük bir halkın amblemidir ve yeri kahramanların başlarının ve şehitlerin bedenlerinin üzerindedir. Haddi aşanlardan hesap sorulacak" Suriye Geçici Savunma Bakanlığı; "Türk bayrağına saygı gösterilmesini isterken "Türk bayrağı, toprağımız üzerinde kanı dökülen Türk halkı ve ordusu için bir kutsal bir semboldür. Bu nedenle devrimin değerlerini temsil etmeyen bazı önyargılı ve cahil insanların saldırdığı bu kutsal sembole ve mahremiyete saygı göstermeliyiz. Bazı kesimler, Suriye ve Türk halkları arasındaki kardeşlik ve kan bağını düşmanların çıkarları uğruna istikrarsızlaştırmayı hedeflemektedir" şeklinde açıklamada bulundu.

Diğer yandan Suriyeli siyasi muhaliflerin çatı örgütü SMDK' ve diğer yerel komutanlardan da provokasyona karşı kınama mesajları geldi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada yapılan eylemleri kabul etmediklerini ifade etti. "Protestolar esnasında meydana gelen bazı ihlalleri ve teröre karşı mücadelede kanları kanlarımıza karışmış, yaklaşık 4 milyon Suriyeli koruyan kardeş bir ülkenin bayrağının yakılmasını kesinlikle tasvip etmediğimizi ve bu tasarrufları reddettiğimizi ifade etmek istiyoruz" denildi.

Suriye Milli Ordusu, 2. Kolordu Hamza Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir, "Türk bayrağı mukaddestir. Ona el uzatan kişiler cezalandırılacaktır. Türk kardeşlerimizle kardeşlik zamanla değil, ortak fedakarlıklarla ölçülür, şehitlerimizin kanına bulanmış devrimimizin bayrağı altında, bayrakları şehitlerimizin kanına bulanmış, omuz omuza savaştık. Bizim ülkemiz" dedi.