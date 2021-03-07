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Suriye'den yurda kaçak giren gruptaki terörist, üzerindeki patlayıcıyla Şanlıurfa'da yakalandı

Suriye'den yurda kaçak giren gruptaki terörist, üzerindeki patlayıcıyla Şanlıurfa'da yakalandı

AA07 Mart 2021 Pazar 10:33 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 10:34
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Terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Rakka'dan Türkiye'ye eylem yapmak için teröristlerin geleceği bilgisi üzerine güvenlik güçleri çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile hudut birliklerince düzenlenen operasyonda Şehit Teğmen Özkul Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinden Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan Suriye uyruklu 8 kişi yakalandı.

Bu kişilerin arasında yer alan PKK/YPG'li teröristin çantasında iki parça halinde mayınla desteklenmiş yaklaşık 4 kilogram patlayıcı, cep telefonu, pil ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Bomba imha ekiplerince alınan gerekli önlemlerin ardından patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Gözaltına alınan diğer 7 şüphelinin örgütle bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor.

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