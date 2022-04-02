Suriyeli yetimler için yapıldı, hak sahiplerine teslim edildi: 150 çocuk ve aileleri barınacak

Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptırılan ve her biri 50 metrekareden oluşan 30 evde, 150 yetim çocuk ve aileleri barınacak.

Helping Hand Belgium Yardım Derneği Başkanı Kadir Biçici, açılışta yaptığı konuşmada, görevi başında vefat eden dernek başkanları Atilla Altınbay'ın yetimhane yaptırma hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Suriyeli yetim çocukları ve ailelerine yönelik yardımlarını sürdüreceklerini ifade eden Biçici, "30 daireden oluşan yetim evlerimiz salon, mutfak, yatak odası, banyo ve tuvaletten oluşuyor. Burayı yaptık bitti olmayacak, yetimlerimize her gün gıda yardımı yapacağız. Burayı hep birlikte ayakta tutacağız." dedi.

Biçici, yetim evlerinin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.