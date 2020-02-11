DHA 11.02.2020 21:50 - Güncelleme: 11.02.2020 22:29

Suriye'nin İdlib kentinde sivillerin yaşadığı bölgelere rejimin saldırıları sürüyor. Saldırılar nedeniyle özellikle İdlib kırsalındaki yerleşim alanlarından başlayan zorunlu göç bugün de devam etti. Rejimin havadan ve karadan saldırıları sonucu evlerini terk eden binlerce kişi, yanlarına alabildikleri eşyaları yükledikleri araçlarıyla güvenli bölgelere ulaşmak üzere yola çıktı. Daha önce Türkiye sınırına yakın noktalara giden siviller, son zamanlarda ise daha güvenli gördükleri Afrin ve Azezi tercih etti. Kamyon, kamyonet, minibüs ve otomobillerle yola çıkan Suriyeliler, kilometrelerce uzunluğundaki konvoy ile İdlibden uzaklaşmaya çalıştı.

İdlib ile Afrin arasındaki Basuta bölgesinde de binlerce aracın oluşturduğu kilometrelerce uzunluğundaki konvoyun sorunsuz şekilde güvenli alanlara ulaşması için Suriye Milli Ordusu askerleri de önlem aldı.