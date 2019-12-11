Son dakika... Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı
Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki Mazlum Muhammed Ali isimli terörist Şanlıurfa’da yakalandı.
Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki Mazlum Muhammed Ali isimli terörist Şanlıurfa’da yakalandı.
Suruç'ta düzenlenen operasyonda teröriste yardım ve yataklık yapan 3 kişi de yakalandı.
Kaynak: TRT Haber
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