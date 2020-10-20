İSTANBUL 18°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2020 Salı / 3 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8786
  • EURO
    9,3121
  • ALTIN
    481.471
  • BIST100
    1211.95
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti minibüs tarlaya yuvarlandı, biri bebek 5 kişi yaralandı
Güncel

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti minibüs tarlaya yuvarlandı, biri bebek 5 kişi yaralandı

Manisa'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp tarlaya yuvarlanan kapalı kasa minibüsteki 1'i bebek, 5 kişi yaralandı.

DHA20 Ekim 2020 Salı 16:32 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 16:32
ABONE OL

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kula’nın kırsal Bebekli Mahallesi’nde meydana geldi. Kula yönüne giden Orhan Gök (37) yönetimindeki 45 K 6155 plakalı kapalı kasa minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 7 metre yükseklikten yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazada, sürücü Orhan Gök ile yanındaki aynı aileden Fadime Hanım Gök (57), Fadime Gök (34), Çiğdem Gök (38) ve Yahya Gök (1) yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Fadime Hanım Gök ve Yahya Gök Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.