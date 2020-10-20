Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti minibüs tarlaya yuvarlandı, biri bebek 5 kişi yaralandı

DHA 20 Ekim 2020 Salı 16:32 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 16:32

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kula’nın kırsal Bebekli Mahallesi’nde meydana geldi. Kula yönüne giden Orhan Gök (37) yönetimindeki 45 K 6155 plakalı kapalı kasa minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 7 metre yükseklikten yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazada, sürücü Orhan Gök ile yanındaki aynı aileden Fadime Hanım Gök (57), Fadime Gök (34), Çiğdem Gök (38) ve Yahya Gök (1) yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Fadime Hanım Gök ve Yahya Gök Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.