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Sürücüsü bayılan bir otobüs 5 araca çarptı

Bağcılar'da seyir halindeyken sürücüsü bayılan bir otobüs, 5 araca çarptı. Zincirleme kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, otobüs sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

IHA18 Ekim 2023 Çarşamba 09:14 - Güncelleme:
Sürücüsü bayılan bir otobüs 5 araca çarptı
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Kaza, Bağcılar Osmangazi Caddesi'nde 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 57 ABK 064 plakalı otobüsün sürücüsü direksiyon başında rahatsızlanıp bayıldı. Kontrolden çıkan otobüs cadde üzerinde park halinde bulunan 54 ED 960 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin önündeki 4 araç da birbirine vurdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle otobüs şoförü çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Toplamda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaş İbrahim Toprak, "Arkadaş arabanın içinde bayılmıştı. Ayağı kalkınca da otobüsün içinde yere düştü. Ambulans gelene kadar içeriye giremedik. İtfaiye gelip içeriye girdiğinde şoför baygındı. Daha sonra ambulans gelip götürdü. Araçlar park halindeydi. Hepimiz burada 'dur' diye bağırdık. Otobüs şoförü kendinde değildi. Burada 4-5 araca vurdu" dedi.

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