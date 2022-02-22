Sürücüsünün kontrolünden çıkıp deniz kenarına yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

DHA 22 Şubat 2022 Salı 14:58 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 16:59

Kaza, sabah saatlerinde İnebolu- Abana kara yolunun Darsu köyü mevkisinde meydana geldi. İnebolu'dan Bozkurt ilçesine giden Özgür Sergin yönetimindeki 55 AFG 642 plakalı otomobil, yoldan çıkıp yaklaşık 25 metreden deniz kenarına yuvarlandı.

Taklalar atan otomobilin sürücüsü Özgür Sergin ile yanındaki Erkan Sergin ve Yaşar Çörekçi (38) yaralandı.

Yaralılar çağırılan ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yaşar Çörekçi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Erkan Sergin, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.