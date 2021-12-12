Acun Ilıcalı, Instagram hesabından merakla beklenen Survivor All Star 2022 kadrosunu açıkladı. Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen 'Survivor ne zaman başlıyor, Survivor kadrosunda kimler olacak?' soruları cevap buldu. Survivor All Star gönüllüler ve ünlüler kadrosu belli oldu. İşte yarışmada yer alacak isimler...
Survivor All Star 2022 kadrosu açıklandı. Acun Ilıcalı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurulan Survivor 2022 All Star kadrosunun yanı sıra yarışmanın başlayacağı tarih de belli oldu. Açıklanan yarışmacılar arasında Nisa Bölükbaşı, Merve Aydın, Nagihan Karadere ve Adem Kılıçcı gibi isimler de yer alıyor. İşte Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan gönüllüler ve ünlüler.
Acun Ilıcalı, Survivor All Star ile ilgili kritik açıklamayı dün sosyal medya üzerinden yaptı. Acun Ilıcalı Survivor 2022 Ünlüler Takımı'nı tanıttı. Ilıcalı, "Survivor All Star için geri sayım başladı. İşte Survivor All Star Ünlüler Takımı. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim" notuyla yeni yarışmacıları açıkladı. İşte 2022 Survivor All Star'da yarışacak isimler...
Survivor All Star 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Anıl Berk Baki
Hikmet Tuğsuz
Ardahan Uzkanbaş
Berkan Karabulut
Yasin Obuz
Gizem Kerimoğlu
Berna Keklikler
Sude Burcu
Seda Aydemir
Evrim Keklik
Nisa Bölükbaşı
Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz