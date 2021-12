12 Aralık 2021 Pazar 14:27 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 14:27

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından merakla beklenen Survivor All Star 2022 kadrosunu açıkladı. Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen 'Survivor ne zaman başlıyor, Survivor kadrosunda kimler olacak?' soruları cevap buldu. Survivor All Star gönüllüler ve ünlüler kadrosu belli oldu. İşte yarışmada yer alacak isimler...

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU AÇIKLANDI MI?

Survivor All Star 2022 kadrosu açıklandı. Acun Ilıcalı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurulan Survivor 2022 All Star kadrosunun yanı sıra yarışmanın başlayacağı tarih de belli oldu. Açıklanan yarışmacılar arasında Nisa Bölükbaşı, Merve Aydın, Nagihan Karadere ve Adem Kılıçcı gibi isimler de yer alıyor. İşte Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan gönüllüler ve ünlüler.

ACUN ILICALI , INSTAGRAM ÜZERİNDEN DUYURDU!

Acun Ilıcalı, Survivor All Star ile ilgili kritik açıklamayı dün sosyal medya üzerinden yaptı. Acun Ilıcalı Survivor 2022 Ünlüler Takımı'nı tanıttı. Ilıcalı, "Survivor All Star için geri sayım başladı. İşte Survivor All Star Ünlüler Takımı. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim" notuyla yeni yarışmacıları açıkladı. İşte 2022 Survivor All Star'da yarışacak isimler...

SURVİVOR ALL STAR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor All Star 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

SURVİVOR ALL STAR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz