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Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü açıkladı

Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etti ve İstihbarat Yetkilisi General Assiri ile Danışman Suud el Kahtani'nin kovulduğunu açıkladı.

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Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta karşılaştığı kişilerle çıkan kavgada öldüğünü, 18 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldüğünü, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakın İstihbarat Başkan Yardımcısı General Ahmed Assiri’nin ve Suud el Kahtani’nin görevden alındığını açıkladı.

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