Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü açıkladı Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etti ve İstihbarat Yetkilisi General Assiri ile Danışman Suud el Kahtani'nin kovulduğunu açıkladı.