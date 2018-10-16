Suudi Arabistan Konsolosluğundan bazı numuneler temizlik araçlarıyla çıkarıldı
Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı için Suudi Arabistan Konsolosluğundan 2 temizlik kamyonetiyle numune çıkartıldı.
- AA
Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı için Suudi Arabistan Konsolosluğunda incelemeler tamamlandı. Beşiktaş Belediyesine bağlı ekipler iki çöp toplama aracıyla konsolosluğun arka kapısından bahçeye girdi. İçeride bir süre bekleyen araçlar daha sonra polis eskortu eşliğinde konsolosluktan çıktı. Araçlarda, incelenmek üzere konsolosluğun bahçesinden alınan toprak numunesinin bulunduğu öğrenildi.
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