İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2022 Perşembe / 27 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7832
  • EURO
    15,5711
  • ALTIN
    898.785
  • BIST100
    2430.05
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Suudi Arabistan'da Başkan Erdoğan hazırlığı! Cidde Türk bayraklarıyla donatıldı
Güncel

Suudi Arabistan'da Başkan Erdoğan hazırlığı! Cidde Türk bayraklarıyla donatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a ziyareti öncesi Cidde'deki bir caddeye Türk bayrakları asıldı.

IHA28 Nisan 2022 Perşembe 16:11 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine bugün Suudi Arabistan'a gidecek. Erdoğan'ın ziyareti öncesi Suudi Arabistan'da karşılama hazırlıkları tamamlandı. Cidde kentinde bir caddeye Suudi Arabistan ve Türk bayrakları asıldı.

Erdoğan'ın iki gün sürecek resmi ziyareti çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.