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Suudi Arabistan'ın Doğu Kudüs'teki eski başkonsolosluk binası görüntülendi

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te Suudi Arabistan'ın 1947-1967 yıllarında diplomatik misyonu olarak hizmet veren bina görüntülendi.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 13:25 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'ın Doğu Kudüs'teki eski başkonsolosluk binası görüntülendi
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Suudi Arabistan'ın Filistin'e büyükelçi ataması ve İsrail'in Kudüs'e "diplomatik ambargo" uygulayacağını açıklamasıyla Suudi Arabistan'ın Doğu Kudüs'teki eski konsolosluk binası yeniden gündeme geldi.

AA'nın tespit ettiği Suudi Arabistan'ın eski başkonsolosluk binası Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Ebu Ubeyde Caddesi'nde yer alıyor.

Bina şu an İsrail Milli Eğitim Bakanlığına bağlı şekilde Filistinlilerin eğitim gördüğü bir ortaokul olarak hizmet veriyor.

- SUUDİ ARABİSTAN'DAN FİLİSTİN'E İLK BÜYÜKELÇİ ATAMASI

Suudi Arabistan, ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile yürüttüğü normalleşme görüşmeleri sırasında tarihinde ilk defa Filistin'e büyükelçi atadı.

Suudi Arabistanlı Büyükelçi Nayif bin Bender es-Sudeyri, 12 Ağustos'ta güven mektubunu Ürdün'ün başkenti Amman'daki Filistin Büyükelçiliğinde Filistin Devlet Başkanı Diplomasi Müsteşarı Mecdi el-Halidi'ye teslim etti.

Suudi Arabistan'ın Filistin'e atadığı ilk büyükelçi Sudeyri'nin "tam yetkili olağanüstü büyükelçi" ve aynı zamanda mukim olmayan Kudüs Başkonsolosu olarak görev yapacağı belirtildi.

- İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN KUDÜS'E DİPLOMATİK AMBARGO

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Suudi Arabistan'ın ilk kez Filistin'e büyükelçi ataması üzerine, "hiçbir ülkenin Filistin yönetimi nezdinde Kudüs'te diplomatik temsilcilik açmasına izin vermeyeceklerini" söyledi.

"(Suudi Arabistan) Bizimle koordineli hareket etmedi, buna ihtiyaçları da yok." diyen Cohen, Suudi Arabistan'ın bu adımının, Riyad ile Tel Aviv arasındaki normalleşme görüşmelerinde kaydedilen ilerleme sonrası Filistinlilere verilen "sizi unutmadık" mesajı olduğunu savundu.

Cohen, Filistin nezdinde Kudüs'te diplomatik temsilcilik açılmasına ilişkin, "Ülkelere Kudüs'te konsolosluk açma izni vermiyoruz, bu bizim için uygun değil." ifadelerini kullandı.

Filistin konusunun Suudi Arabistan ile normalleşmeyi engelleyecek bir mesele olmadığını ileri süren Cohen, "Karmaşık bir mesele ama imkansız değil. Neticede önemli olan çıkarlar. Suudi Arabistan'ın çıkarları, İsrail'in çıkarlarından daha az değil." yorumunu yaptı.

- İSRAİL'İN KUDÜS KISITLAMASINA SUUDİ BÜYÜKELÇİ'DEN FOTOĞRAFLA YANIT

İsrail'in diplomatik ambargo tepkisine Suudi Arabistan'dan "fotoğraflı" yanıt geldi.

Suudi Arabistan'ın Filistin'e atadığı ilk Büyükelçi Nayif bin Bender es-Sudeyri, ülkesinin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki eski başkonsolosluğunun 1947'deki açılışına ait bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Sudeyri, söz konusu diplomatik temsilciliğin eski Kral Abdulaziz bin Abdurrahman'ın talimatıyla Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde açıldığını hatırlattı.

Fotoğrafta, Arapça ve İngilizce "başkonsolosluk" yazısının olduğu binanın önünde Suudi Arabistanlı diplomatların yer aldığı görülüyor.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'ü de içine katarak 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "bütün ve birleşik başkenti" ilan etmişti. Ancak, dünya genelinde birçok ülke Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmiyor ve büyükelçilikler Tel Aviv'de bulunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı.

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