Suudi düşünür Abdullah el-Hamid cezaevinde hayatını kaybetti

IHA 24 Nisan 2020 Cuma 13:09 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 13:09

Suudi Arabistanlı aktivist ve akademisyen Ahmed bin Rashid bin Saeed Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2013’ten beri cezaevinde tutuklanan Suudi Arabistanlı düşünür, din adamı ve insan hakları aktivisti Abdullah el-Hamid’in hayatını kaybettiğini duyurdu. Saeed, el-Hamid’in bugün kılınacak cenaze namazının ardından memleketinde defnedileceğini belirtti. El-Hamid’in 9 Nisan’da beyin kanaması geçirmesinin ardından Riyad’daki Al Shumaysi Hastanesi’ne alındığı ifade edildi. Suudi Arabistan’ın önde gelen reformistlerinden biri olan el-Hamid, halkın siyasi sürece katılmasını isteyen Hasm Derneği’nin kuruluşuna katıldığı için 2013’te tutuklanıp 11 yıl hapse mahkum edildi. 70 yaşındaki el-Hamid’in1993-2013 arasında 6 kez tutuklandığı aktarıldı.