Suudi yetkililer konsolosluktaki aramanın ileri bir tarihe ertelenmesi noktasında Türk tarafına müracaatta bulundu

Suudi asıllı gazetecinin İstanbul Levent'te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına girdikten sonra kendisinin bir daha haber alınamaması olayına ilişkin Suud tarafından yeni bir adım geldi.

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı konuyu yakından takip ettiklerini vurgulamış ve "Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bulunmakla birlikte, diplomatik misyon şefinin muvafakatiyle konsolosluk binasında ev sahibi ülke makamlarınca inceleme yapılabilmektedir. Suudi makamları işbirliğine açık olduklarını ve Başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir. Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır" ifadesini kullanmışlardı.

Suudlu yetkililerden 'erteleyelim' çağrısı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suudi yetkililer bugün Türk makamlarına yeniden müracaat etti ve konsolosluk binasında yapılacak incelemenin 'ileri bir tarihe ertelenmesi' teklifinde bulundu.

Dışişleri'nin konuyla ilgili herhangi bir açıklaması olmazken, Kaşıkçı olayının aydınlatılması için Türk güvenlik güçlerinin çalışmalarına geniş kapsamlı olarak devam ettiği öğrenildi.

(YeniŞafak)