Suudilerin polis noktasındaki görüntüleri şifreledikleri ortaya çıktı

Suudı Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim günü konsoloslukta Riyad'dan gelen 15 kişilik Suudi suikast timi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Suudi konsolosluk görevlileri Kaşıkçı'nın öldürüldüğü 2 Ekim'de konsolosluğa ait güvenlik kamera sisteminin kayıt cihazını sökmekle kalmadı, bir süre sonra Kaşıkçı'nın ve onu infaz eden ekiptekilerin konsolosluğa girişini gizlemek için polis noktasında bulunan kameralara da müdahale etmeye çalıştı. Görevliler 6 Ekim saat 01.00'de polis kulübesinde bulunan güvenlik kameralarını kontrol etmek bahanesiyle bilgisayarın başına oturdukları ve bu sırada cihazı şifreledikleri öğrenildi. Oysaki İstanbul polisi görüntüleri 5 Ekim 2018 günü saat 19.00'da zaten almıştı. İkinci kez görüntüler aynı cihazdan alınmak istendiğinde DVR cihazının şifrelendiği anlaşıldı. Buna rağmen emniyet güçleri şifreyi kırıp görüntülere ulaşmayı başardı.