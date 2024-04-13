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TAG Otoyolu'nda trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

AA13 Nisan 2024 Cumartesi 20:46 - Güncelleme:
TAG Otoyolu'nda trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı
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Tahir Evren idaresindeki 33 AGS 294 plakalı otomobil ile Ferman Coşkun yönetimindeki 46 AGE 330 plakalı otomobil, otoyolun Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Çöçelli Mahallesi kesiminde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Ali ve Mehmet Şerif Evren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 7 kişi ise Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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