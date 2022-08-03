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İstanbul'a geldi! Türkiye liderliğindeki heyet denetleyecek

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü 'Razoni' yük gemisi, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den oluşan heyetin denetim yapmasını bekliyor.

DHA3 Ağustos 2022 Çarşamba 07:01 - Güncelleme:
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Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemi, bugün yapılacak denetimi bekliyor. Sarıyer açıklarında bekleyen gemi, havadan görüntülendi.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, dün akşam saat 19.00 sıralarında Türk karasularına girdi. Sarıyer açıklarına demirleyen gemide bugün Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan heyet tarafından denetim yapılacak. Gemi yapılan denetlemelerin ardından yoluna devam edecek. Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor. İstanbul açıklarında bekleyişini sürdüren gemi, havadan görüntülendi.

'RAZONİ, İSTANBUL BOĞAZINA ULAŞTI'

MSB'den yapılan açıklamada, mısır yüklü gemi Razoni'nin İstanbul Boğazı'na demir attığı belirtilerek, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir" denildi.

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