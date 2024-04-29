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  • Tahir Elçi davasında, savcıdan 3 polis için beraat talebi
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Tahir Elçi davasında, savcıdan 3 polis için beraat talebi

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülmesiyle ilgili süren davada tutuksuz sanık olarak yargılanan polisler, S.T., F.T. ve M.S., için savcı, sanıkların beraatı yönünde mütalaa verdi.

DHA29 Nisan 2024 Pazartesi 12:08 - Güncelleme:
Tahir Elçi davasında, savcıdan 3 polis için beraat talebi
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Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015'te teröristler ile güvenlik güçleri arasında, tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde çıkan çatışmada öldürülmesine ilişkin davada, savcı mütalaasını verdi. Firari PKK'lı terörist Uğur Yakışır'ın 'olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle, olayın meydana geldiği gün görevli polisler S.T., F.T. ve M.S.'nin 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle yargılandığı davada savcı, tutuksuz sanıklar S.T., F.T. ve M.S. için beraat talep etti.

  • Tahir Elçi
  • savcı
  • baro

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