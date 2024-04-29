Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan polisler hakkında savcıdan mütalaa

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülmesiyle ilgili süren davada tutuksuz sanık olarak yargılanan polisler, S.T., F.T. ve M.S., için savcı, sanıkların beraatı yönünde mütalaa verdi.