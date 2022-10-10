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Take Off İstanbul ziyaretçi kayıtları başladı

2022 yılında ülke sınırlarını aşarak ilk kez yurt dışında Bakü'de gerçekleşen zirve, yılın ikinci etkinliğini 25-27 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirecek.

10 Ekim 2022 Pazartesi 17:24 - Güncelleme:
Take Off İstanbul ziyaretçi kayıtları başladı
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Kuruluşundan bu yana birçok ülkeden 500'den fazla davetli girişime, 100'ü aşkın konuşmacıya, yatırımcılara ve 85 kurumdan çok sayıda profesyonele ev sahipliği yapan Take Off Girişim Zirvesi 4 yıl içerisinde bölgeye ve girişimcilere değer katan girişimcilik etkinliği haline geldi.

2022 yılında ülke sınırlarını aşarak ilk kez yurt dışında Bakü'de gerçekleşen zirve, yılın ikinci etkinliğini 25-27 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirecek.

Take Off İstanbul'da bu sene;

*Paneller ve Saygın Konuklar

*Toplamda 45.000 USD Nakit Ödüllü Girişim Sunumu Yarışması

*B2B Görüşmeleri

*Yatırım Görüşmeleri

*Networking Etkinlikleri

*Stant Alanları bulunuyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleşecek olan zirveye katılım ücretsizdir.

Ziyaretçi kaydı oluşturmak için: mth.tc/xvJ

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