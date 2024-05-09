İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2024 Perşembe / 2 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,226
  • EURO
    34,6385
  • ALTIN
    2391.29
  • BIST100
    10197.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Takipçi uğruna motosikletini yayaların üzerine sürerek dalga geçti
Güncel

Takipçi uğruna motosikletini yayaların üzerine sürerek dalga geçti

İstanbul'da bir motosikletli, seyir halindeyken yayaların üzerine motosiklet sürerek yaya güvenliğini tehikeye atıp, insanlarla dalga geçtiği anları kayda alarak sosyal medya hesabında paylaştı.

DHA9 Mayıs 2024 Perşembe 12:29 - Güncelleme:
Takipçi uğruna motosikletini yayaların üzerine sürerek dalga geçti
ABONE OL

Motosikletli kişi kod adla açtığı bir hesaptan yayaların üzerine motosiklet sürerek çektiği görüntüleri paylaştı. Motosikletli, gece gündüz aynı formatta çektiği görüntülerle binlerce takipçiye ulaştı. Kimi zaman turistlerle dalga geçen kimi zaman da yol kenarında yürüyenlerin üzerine motosiklet süren kişi aynı zamanda bağırıp kahkahalar atarak insanları korkutmaya çalışıyor. Yaya güvenliğini de tehlikeye atan motosikletli sosyal medya kullanıcısının genellikle Anadolu yakasında dolaştığı görülüyor.

  • motosikletli tehlike
  • yaya güvenliği
  • sosyal medya paylaşımı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.