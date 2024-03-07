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Takiyeci CHP'den oy için zikirmatik

Yerel seçim öncesi CHP belediye başkan adayları, seccadeden sonra Ramazan imsakiyesi ve zikirmatik dağıtmaya başladı. CHP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı da oy promosyonu olarak koli koli kıyma dağıtıyor.

Akşam Gazetesi7 Mart 2024 Perşembe 08:28 - Güncelleme:
Takiyeci CHP'den oy için zikirmatik
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CHP, seçime 24 gün kala takiyenin dozunu yükseltti. Belediye başkan adayları, Çekmeköy'de seccadeden sonra Ataşehir'de zikirmatik dağıttı.

Seçimlere 24 gün kala belediye başkanları arasındaki rekabet arttı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasıyla büyük tepki çeken CHP, yerel seçimlerde ise muhafazakar seçmenden oy alabilmek için işi sıkı tutuyor.

ÖNCE SECCADE DAĞITIMI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yerel seçimlerde son düzlüğe girilmişken CHP yeni bir stratejiye girişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Çekmeköy'de vatandaşlara seccade dağıtımına başlandı. Seccade dağıtımının ardından İmamoğlu'nun daha önce yaptığı "Bin defa kaybedeceğimi bilsem bile bir kez dahi inancımızı ve yüce dinimizi manipüle etmeyeceğim. Sizleri asla Allah'ın dini ve kitabıyla aldatmayacağım. Bu benim şeref ve namus sözümdür" açıklamaları sosyal medyada tekrar gündem oldu. Vatandaşlara bir poşet içerisinde verilen seccadenin yanında Ataşehir ilçesinde ise uygulama daha çok genişledi.

OY PROMOSYONU ARTTI

CHP'nin Ataşehir adayı Onursal Adıgüzel, vatandaşlara "Merhaba komşum" afişiyle zikirmatik ve Ramazan imsakiyesi dağıtımına başladı. CHP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı ise oy promosyonu olarak seçmene kıyma dağıtımına başladı

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