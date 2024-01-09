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Takla atan cip alev aldı: 2 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden cip takla attı. Kazanın ardından alev alan araçtaki 2 kişiyi itfaiye ekipleri yaralı olarak kurtardı.

İHA9 Ocak 2024 Salı 01:24 - Güncelleme:
Takla atan cip alev aldı: 2 yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesi Emniyet Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Murat K. yönetimindeki 19 LP 560 plaka araç seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen cip yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra alev aldı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan Emre T. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından yangın çıkan cipteki alevlere itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • Kontrolden çıkan cip
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