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Taklitçi bakteri ‘Lyme’ dünyayı tehdit ediyor

Prof. Dr. Barbaros Çetin, çağın en tehlikeli bakterisi dediği Lyme’e karşı uyardı. 365 hastalığı taklit edebilen virüsün yayılımının önlenmesi için harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

  • Şerife Güzel
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Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Barbaros Çetin, down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarıyla ilgili TBMM Araştırma Komisyonu’na verdiği bilgiyle, 21. Yüzyılın hastalığı Lyme salgınına karşı uyardı. Bu bakteri vücuda girdikten sonra yirmi dört saat içerisinde kan bariyerini bozmak suretiyle beyne yerleştiğini belirten Prof. Dr. Çetin, “Siz ölene kadar sizin beyninizde kalıyor. İnanılmaz bir parazit ve ne ihtiyacı varsa sizin beyninizden bunu karşılıyor, sinir hücrelerini, ne varsa darmadağın ediyor ve alzheimer, parkinson, demans gibi hastalıkların altından bu bakterinin çıktığına dair çok sayıda bilimsel kanıt var” dedi. 

TEST YAPTIRILMALI 

Bakterinin yaşarken gen değiştirdiğini belirten Prof. Dr. Çetin, “İlkel canlı olmasına rağmen inanılmaz derecede moleküler taklit yapıyor, 21’inci yüzyılın en büyük, en tehlikeli taklitçi bakterisi. Başlangıçta fark edilirse bir aylık veya bir buçuk aylık antibiyotik tedavisiyle hastayı kurtarabiliyorsunuz ama bunu fark etmediğiniz takdirde Lyme gittikçe, bir sene içerisinde kronikleşiyor ve her geciktiğiniz zaman, diyelim ki bir sene geciktiniz, tedavi iki seneye çıkıyor” şeklide konuştu. Prof. Dr. Çetin konuşmasını şöyle tamamladı, “Türkiye’de yaklaşık 7 ile 10 milyon kişinin Lyme hastası olduğuna karar verdik. Evlenmeye karar veren genç çiftlerin, annelerin, çocuklarının otizm tanısıyla, Down sendromu tanısıyla ve buna benzer tanılarla dünyaya gelmesini istemiyorsak lütfen hamile kalmaya karar vermeden önce aynen Amerika’da, Avrupa’da olduğu gibi, bir Lyme testi yaptırmalarını önermemiz gerekiyor.”

MSB´den Doğu Akdeniz paylaşımı

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