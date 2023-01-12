Taksiciyi parke taşıyla yaralamıştı: Şüpheli tutuklandı

Kepez ilçesinde bindiği taksinin sürücüsü Mesut Dertli'yi (43) başına aracın içinde kaldırım taşıyla vurup yaralayan ve boğazını sıkarak boğmaya çalışan Hüseyin Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hürriyet Taksi Durağı'nda çalışan Mesut Dertli'nin aracına önceki gece müşteri olarak binen Hüseyin Ş, çantasından çıkardığı parke taşıyla sürücünün başına birkaç kez vurduktan sonra ağzını kapatıp boğazını sıkarak boğmaya çalışmıştı.

Taksicinin karşı koyması üzerine araçtan inen ve koşarak bölgeden uzaklaşan şüpheli, daha sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.

Yaşananlar taksideki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.