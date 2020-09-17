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Taksim Camii'nde sona yaklaşıldı

Taksim'de yapımı devam eden cami inşaatında son olarak şerefelerin tamamlanması ve iskelelerin kaldırılmasıyla cami ve minare tamamen ortaya çıktı. 2 bin 482 metrekarelik alanda inşaatı devam eden cami yüzde 95 oranında tamamlandı. Yıl sonunda ibadete açılması için çalışmaları tüm hızıyla süren camii inşaatındaki son durum havadan görüntülendi.

IHA17 Eylül 2020 Perşembe 16:49 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 16:49
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Taksim Meydanı’nda yapımına 17 Şubat 2017 yılında başlanan Taksim cami inşaatında sona yaklaşıldı. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman’ın yaptığı Taksim Cami inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 2019 yılında kaba inşaatı tamamlanarak ince işçiliklerine geçilen caminin pencere camları geçtiğimiz günlerde takılmıştı. 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin şerefeleri de tamamlanıp örtülerin kaldırılmasıyla tamamen ortaya çıktı. 2 bin 482 metrekarelik alanda inşaatı devam eden cami yüzde 95 oranında tamamlandı. Camiinin son hali ise havadan görüntülendi.

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