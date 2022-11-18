Taksim teröristin yaptığı keşfe ait en net görüntüler ortaya çıktı!

İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kadın terörist Ahlam Albashır'in 22 Ekim'de İstiklal Caddesi üzerinde keşif yaptığı anların en net güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde üzerinde beyaz bir gömlek, beyaz başörtüsü ve pembe etek olduğu görülen Albashır, Taksim Meydanı'na doğru yürürken aynı zamanda elindeki telefonla etrafın fotoğrafını çekiyor.

Elinden telefonu düşürmeyen Albashır'in caddenin en kalabalık yerini tespit etmeye çalıştığı belirlendi. O anları ise güvenlik kameralarında kaydedildi.

Bir kilit isim daha gözaltında Her yerde aranıyor! İşte terörist Bilal Hassan'ın fotoğrafı

Plan son anda değişmiş! Yazışmaları ortaya çıktı

Soruşturma dosyasına konulan görüntülerde, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faili Ahlam Albashır, patlamanın ardından taksiye binerek Esenler'e gitti.

Albashır yoldayken de 16.54'te onu kaçırmakla görevlendirilen Ahmet Jarkas ise Kazım Karabekir Mahallesi'nde beklemeye başladı.

17.29'da Albashır'in bindiği taksi Esenler Çinçindere Caddesi'ne geldi. Albashır burada taksiden indi ve Jarkas'ın yanına doğru yürümeye başladı. İkili 17.36'da buluştu ve Jarkas'ın aracının yanına doğru yürümeye başladı.

İkili 17.37'de Jarkas'a ait otomobile bindi. Otomobil buradan Küçükçekmece'ye doğru yol almaya başladı. Jarkas idaresindeki araç 17.43'te Avrupa Otoyolu istikametine, 18.06'da da Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bozdoğan Sokağa girdi