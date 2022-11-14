Taksim teröristinin kıyafeti dikkat çekti: Adres belli...

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim İstiklal Caddesi'nde dün 16:20'de patlama meydana geldi. Terör saldırısı olduğu anlaşılan alçak saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hayatını kaybedenlerin kimliğini açıklarken, 50 kişinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu olduğunu, 31 yaralının ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı. Terör saldırısında bombayı olay yerine bıraktığı belirlenen Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır'ın, saldırının talimatını PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden aldığı belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü, saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğunu duyurdu.

DİKKAN ÇEKEN DETAY

Emniyet'e getirilen PKK'lı terörist Ahlam Albashır'ın kıyafetindeki "New York" detayı dikkatleri çekti.

NUH ALBAYRAK: ADRES BELLİ

Twitter hesabından teröristin fotoğrafını paylaşan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Adres belli..." diye yazdı.

BAKAN SOYLU: MESAJI ALDIK, ABD'NİN TAZİYESİNİ KABUL ETMİYORUZ

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının meydana geldiği alanda açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Olayın nasıl ve nereden koordine edildiğini biliyoruz. Bize verilen mesajın ne olduğunu biliyoruz. Mesajı aldık. ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.

Star Gazetesi