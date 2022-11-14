Taksim teröristlerinin kaçacakları ülke belli oldu

Beyoğlu'ndaki terör saldırının ardından 1200 kamera görüntüsünü inceleyen emniyet güçleri, 21 adrese operasyon yaparak 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

Beyoğlu'nda 6 sivil vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırının ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristin kimliğinin belli olduğunu ve emrin Kobani'den PKK'dan geldiğini dile getirdi. Bakan Soylu, saldırıyı düzenleyen teröristlerin Yunanistan'a kaçma planları yaptığını anlattı.

"YUNANİSTAN'A KAÇACAKLARDI"

Bakan Soylu, "Teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. Nasıl ve ne şekilde koordine edildiği bildiğimiz bir terör yapısı ile karşı karşıyayız. PYD'yi orada kim besliyorsa, PKK'ya kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa fail odur. Piyonları çok fazla tartışmanın alamı yoktur. Bu milletin en önemli hasleti piyonların kafasını kırmaktır. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz" diye konuştu." açıklamasında bulundu.