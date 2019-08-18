Taksim'de hareketli dakikalar! Polis durdurmak için silah çekti

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Taksim'de iki grup arasındaki bıçaklı kavgaya polis müdahale etti

Taksim'de iki grup arasında makas ve bıçakların kullanıldığı kavgaya polis silah çekerek müdahale etti.

  • İHA
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Afganistan ve Pakistanlılar arasında makas ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgaya polis, silah çekerek müdahale etti. Bir esnafın kavga eden kişiye hortumla su sıkması dikkat çekti.
 
Taksim'de Pakistan ve Afganistanlılar arasında makas ve bıçakların kullanıldığı kavgaya polis silah çekerek müdahale etti.
 
 
Taksim Meydanı Talimhane girişinde saat 16.30 sıralarında iki grup arasında henüz binmeyen nedenle kavga çıktı. Gruptakiler bıçak ve makas kullanarak birbirine saldırdı. Kavgaya polis müdahalede bulundu. Silah çeken polis, gruptakileri ayırmaya çalıştı. Bu sırada bir esnafın kavga eden kişiyi hortumla su sıkarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Kavga edenlerden 3'ü hafif şekilde yaralandı. Polis kavga edenlerden ikisini gözaltına alırken diğer kişiler kaçarak uzaklaştı.

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