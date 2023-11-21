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Taksiyle İETT otobüsünün önünü kesip aracı yumrukladılar

Fatih'te bir İETT otobüs şoförü ile yol verme tartışması yaşayan taksi şoförü ve arkadaşı, İETT otobüsünün önünü keserek otobüsü yumrukladı. O anlar, İETT şoförünün cep telefonu kamarasıyla kaydedildi.

IHA21 Kasım 2023 Salı 09:23 - Güncelleme:
Taksiyle İETT otobüsünün önünü kesip aracı yumrukladılar
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Olay, dün akşam saatlerinde 336 Arnavutköy - Eminönü seferini yapan İETT otobüsü şoförü ile taksi şoförü arasında gerçekleşti. İddiaya göre şoförler yol verme yüzünden tartıştı. Tartışma sonrasında taksi şoförü, İETT otobüsünün önünü keserek sefere devam etmesine engel oldu. Araçtan inen taksi şoförü defalarca İETT otobüsünün kapılarının açılmasını isteyerek aracı yumrukladı. Tartışmaya katılan diğer taksi sürücüleri de şoföre hakaret etti. Yaşananlar İETT şoförünün cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, yolcuların panik anları ve taksi şoförlerinin küfür ve saldırıları görüldü.

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