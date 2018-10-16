Taliban, Afganistan’da iki bölgeyi ele geçirdi

ABD Savunma Bakanlığı’na yakınlığıyla bilinen Savunma ve Demokrasi adlı internet sitesi, Afganistan’ın güneydoğusundaki Paktika ve kuzeyindeki Samangan vilayetlerinin geçen pazar günü Taliban tarafından ele geçirildiğini açıkladı. Durumun diğer başka kaynaklar tarafından henüz onaylanmamış olmasına rağmen Taliban’ın açıklamaları söz konusu vilayetlerin ele geçirildiğini kanıtladı.

Siteye göre Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, Taliban’ın Hoşmend kasabasının kontrolünü sağladığını belirtti. Afganistan hükümeti yetkililerinden aktarılana göre çatışmalarda dört Afgan polisi, 73 de Taliban savaşçısı öldü.

ABD’nin Long War Journal sitesi, Taliban unsurlarının 12 Afgan askerinin öldürülmesinin ardından Samangan Vilayeti’nde Dari Suf kasabasını kontrol ettiğini duyurdu.

Söz konusu ABD sitesi ise Taliban’ın halihazırda mevcut Afgan hükümetiyle güç paylaşımını reddettiğini ve ABD ile yabancı güçleri tüm Afganistan’dan tam olarak geri çekilmeye zorladığını kaydetti.

Taliban’dan da birçok vilayette sürdürdüğü eylemlerine dair açıklama geldi. Taliban savaşçılarının ülkenin kuzeyindeki Faryab vilayeti’ndeki Şirin Tagab’daki İslam Kala, Taş Kala, Feyzabad ve Kuh Seyyad’da ABD ve hükümet güçlerine saldırdığını duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre Taliban’ın başlattığı saldırı yaklaşık 4 saat devam ederken 10 Afgan askeri öldü veya yaralandı. Açıklamada iki Taliban savaşçısının öldüğü ve 4 savaşçının da yaralandığı kaydedilirken, hükümet güçlerinin hava kuvvetlerine takviye çağrısı yaptığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca ABD güçlerinin hava saldırısı düzenlediği, 5 evin yıkıldığı, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 12 sivilin öldüğü aktarıldı.

Taliban, Afganistan’ın güneydoğusundaki Gazne vilayetindeki Şalgar kasabasının da kontrolünü ele geçirdiğini belirtti. Hareket tarafından yapılan açıklamaya göre Taliban tarafından başlatılan saldırılarda 2 zırhlı araç hasar gördü, onlarca Afgan askeri öldürüldü veya yaralandı, çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.

Afganistan hükümeti, Gazne vilayetinde ABD savaş uçakları tarafından Taliban’a karşı başlatılan saldırıda 13 savaşcının öldürüldüğünü açıkladı. Afganistan Hama Press ajansının aktardığına göre koalisyon güçleri, Gazne’deki Andar kasabasındaki Taliban mevzilerine saldırırken 13 savaşçıyı öldürüldü. Askeri kaynaklar da hava saldırılarında orta büyüklükte zırhlı bir aracın imha edildiğini vurguladı.

Afganistan hükümet güçleri, Pakistan sınır birlikleri ile ülkenin güneyindeki Kandahar vilayeti ile Pakistan’ın Belucistan bölgesi arasındaki Sipin Buldak ilçesi yakınlarında çatışma yaşadı. Resmi kaynaklar, Saro Sahan bölgesinde de çatışma yaşandığını belirtti.

Yapılan açıklamada Pakistan sınır birliklerinin iki ülke arasında, Afganistan’ın uluslararası sınır olarak tanımadığı Durand Hattı’nı geçmeye çalışması dolayısıyla çatışma yaşandığını kaydedildi.

Kandahar’daki 4. Sınır Birliği Tugayı Komutanı Albay Eminullah söz konusu çatışmayı doğrularken çatışma sırasında can kaybının olmadığını belirtti.

(Şark'ul Avsat)