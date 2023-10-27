Tam 160 kilo patlayıcı kullanıldı! Yıkım anı kamerada...

Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 12 katlı binada incelemeler yapan uzman ekip, yapının belirli alanlarına 160 kilogram patlayıcının bulunduğu 1740 elektriksiz kapsül yerleştirdi.

Önlemlerin alınmasının ardından verilen komutla yıkım gerçekleştirildi.

Evladının evinin yıkımını izleyen Nail Balkış AA muhabirine, oğlunun evinin ağır hasarlı olmasından dolayı Samsun'a taşındığını belirtti.

Böylesi depremin bir daha yaşanmamasını temenni eden Balkış, "Malatya'da dışardan göründüğü gibi böyle es geçilecek bir deprem olayı yaşamadı. Malatya en ağır şartlarda deprem imtihanını geçirdi. Can kaybı az oldu, bina insanlarımızı korudu ama kendini koruyamadı. Gönül isterdi ki binalarımız daha az katlı hem kendini hem de insanı koruyan mahiyette yapılsın." diye konuştu.