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Güncel

tam 2 bin yıllık... Yol yapım çalışmasında keşfedildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahit mezar bulundu.

AA16 Eylül 2021 Perşembe 20:19 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 20:19
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Fatsa Belediyesine bağlı ekipler, Kurtuluş Mahallesi'nde birinci derece arkeolojik alan yakınında müze uzmanlarının da eşlik ettiği yol yapım çalışmalarını sürdürürken iki beton yapıya rastladı.

Uzmanlar tarafından yapılan incelemede, beton yapıdan birinde yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahit mezar bulunduğu belirlendi.

Söz konusu mezarın içerisinde insan kemik kalıntıları ile ziynet eşyaları bulunduğu ve koruma altına alındığı öğrenildi.

Diğer beton yapının ise yarın inceleneceği, bu alanın yakınında da kendiliğinden yıkılan tarihi manastır olduğu belirtildi.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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