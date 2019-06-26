Tamamen doğal peynir, iki saatte tükeniyor

Uşak'ta yörükler yaz aylarını geçirmek üzere Murat Dağı yaylalarına göç etti. Yaklaşık sekiz ay boyunca yaylada kalacak olan yörükler, doğal salamura peyniri üretiyor. Yörükler, bir hafta boyunca ürettikleri koyun ve keçi peynirlerini satmak üzere Uşak pazarına getiriyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte açılan pazarda yaklaşık 2 saatte peynirlerin tamamı tükeniyor. Müşterilerin peynir bulabilmeleri için ya erken gelmesi ya da önceden sipariş vermesi gerekiyor Hiçbir katkı maddesi kullanmadan sadece peynir mayası, su ve tuz kullanılarak üretilen organik peynirin kilogram fiyatı ise 25 lira.

Pazarda müşteri olarak bulunan Sefa Ceylan, 30 senedir peynirini buradan aldığını, Murat Dağı'nın yaylalarından ve doğal olduğu bilinciyle sabahın erken saatlerinde pazara gelip peynir ihtiyacını gördüğünü söyledi.

Satıcılar ise hallerinden memnun olduklarını ifade ederek, "Sadece düzenli olarak satış yapabileceğimiz, üstü kapalı alan istiyoruz" dedi.