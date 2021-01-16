Tanınmamak için gözlük ve şapka takan hırsız yakalandı

AA 16 Ocak 2021 Cumartesi 11:05 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 11:05

Kentte meydana gelen bisiklet hırsızlıkları olaylarına dair şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatan Tepebaşı ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık bir aylık araştırma ve güvenlik kameralarının incelemesi sonucunda şüphelinin 19 suç kaydı ve 5 suçtan aranması bulunan Ahmet C. olduğu belirledi.

Hırsızlık olaylarının şüphelisi Ahmet C, Emek Mahallesi'ndeki saklandığı evde çaldığı bisikletlerle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan ve 11 ayrı bisiklet hırsızlığı olayına karıştığı belirlenen şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının çaldığı, fiyatları 1500 ila 7 bin lira arasında değişen bisikletleri kentteki bazı kişilere sattığı da belirlendi.

- HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERALARINCA KAYDEDİLDİ

Şüphelinin kimliğini saklamak için güneş gözlüğü ve şapka taktığı, binaların kapılarının zillere basarak açtırıp, çaldığı bisikletlere binerek olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

17 yaşındaki oğlunun çalınan bisikletini almak için Çarşı Polis Merkezi Amirliğine gelen Fatma Güler, bisikletin ikinci kez çalınıp bulunduğunu kaydetti.

Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde görevli polislere teşekkür eden Güler, çalışarak satın aldıklarını bisikletin hırsızlar tarafından çalınması nedeniyle oğlunun büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.