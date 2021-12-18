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Tapulu arazisinden geçen yolu tel çitle kapattı

Kocaeli'de Hüseyin Ata, tapulu arazisinden geçen yolu kamulaştırma yapılmadığı gerekçesiyle tel çit çekerek ulaşıma kapattı. Her gün kullandıkları yolun kapatıldığını gören sürücüler şaşkınlık yaşadı.

DHA18 Aralık 2021 Cumartesi 10:23 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 10:23
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Körfez ilçesinde Hüseyin Ata, Fatih Mahallesi 4. Sokak'tan geçen yolun kendi arsasında kalan kısmını tel örgü çekerek ulaşıma kapattı. Ata, tel örgünün üzerine 'Özel mülk' yazısı astı. Her gün kullandıkları yolun kapatıldığını gören sürücüler ise şaşkınlık yaşadı, başka yolları kullanmak zorunda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin Ata, gelen ekiplere tapusunu gösterdi. Konunun mahkemede olduğunu ifade eden Hüseyin Ata arsanın kamulaştırılmasını ve bedelinin ödenmesini istedi. Ata, arsasının daha fazla kullanılmasına izin vermeyeceğini söyledi.

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