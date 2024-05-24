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Tarih belli oldu: Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi!

Milyonlarca kişinin emekli bayram ikramiyesi alma süreci başladı. Emekli ikramiyesi almak isteyenler için süre de azalıyor. SGK'ya 31 Mayıs gece 24.00'e kadar emeklilik başvurusu yapanlar, kurban bayramı öncesinde ikramiye alma hakkına sahip olacak. Peki ikramiye hesaplara hangi tarihte yatırılacak? Cevabı haberin detaylarında...

24 Mayıs 2024 Cuma 00:21 - Güncelleme:
Tarih belli oldu: Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi!
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Üçer bin liradan toplamda 6 bin liraya yükseltilen ve 16 milyon kişinin beklediği emekli bayram ikramiyesi alma süreci başladı.

31 MAYIS SON TARİH

Emekli ikramiyesi almak isteyenler için süre azalıyor. Kurban bayramı öncesinde, yeni emekli olacaklara ikramiye alabilmeleri için bir uyarı yapıldı. SGK'ya 31 Mayıs gece 24.00'e kadar emeklilik başvurusu yapanlar, kurban bayramı öncesinde ikramiye alma hakkına sahip olacak. Başvuruyu kaçıranlar ise bir yıl beklemek durumunda kalacaklar....

Emekli ikramiyesini hak etmek için yeni emekli olacakların maaşının ödenip ödenmediğine değil, hesaplamanın başlayıp başlamadığına bakılıyor. Bu kapsamda emeklilik için müracaat edilen tarih daha da önemli.

ÖDEMELER 10-14 HAZİRAN HAFTASINDA

Bu yıl kurban bayramı 15-19 haziran arasındaki tarihlerde idrak edilecek. Bu durumda emekliler için ikramiye ödemesi de 10-14 Haziran haftasında yapılacak. İkramiye alabilmek için aylık hak etmiş olma şartı gereği 1 Haziran ve öncesinde maaş hak etmiş olanlara ikramiye ödemesi yapılacak.

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