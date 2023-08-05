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Tarih verildi! Serin hava geliyor

Aşırı sıcaklar yüksek nemle birlikte vatandaşı zorladı. Gölgede ölçülen sıcaklıklar bile 40 dereceyi buldu. İTÜ Meteoroloji Mühendisi Orhan Şen, aşırı sıcak havanın 3 gün daha devam edeceğini söyleyerek, 'Salı gününden itibaren sıcaklık ortalamanın altına düşecek. Özellikle kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde 8-9 derece birden azalacak' dedi.

5 Ağustos 2023 Cumartesi 08:12 - Güncelleme:
Tarih verildi! Serin hava geliyor
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Aşırı sıcaklar yüksek nemle birleşince etkisini artırdı. Sıcaklıklar gölgede bile 40 dereceyi buldu. Aydın ve Denizli'de 42, Diyarbakır ile Batman'da 41 derece görüldü. İTÜ Meteoroloji Mühendisi Orhan Şen, aşırı sıcak havanın 3 gün daha devam edeceğini, salıdan itibaren havaların serinleyeceğini söyledi.

Yazın en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan 'eyyam-ı bahur', yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Termometreler dün Aydın ve Denizli'de 42, Diyarbakır ile Batman'da 41 dereceyi gösterirdi. İstanbul'da 36, Ankara 34, İzmir'de 37 dereceyi bulan (gölgede ölçülen) sıcaklıklar hissedilen nemle birlikte vatandaşları bunalttı. Şehirlerin kalabalıklarıyla meşhur caddelerinde sakinlik gözlendi, sahiller adeta dolup taşarken denizlerde kulaç atacak yer kalmadı.

İstanbul'da kavuran sıcaklar vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan Taksim ve İstiklal Caddesi'ne gelenler, güneşin yakıcı etkisinden şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Bazıları ise Gezi Parkı'na uzanarak serinlendi.

İTÜ Meteoroloji Mühendisi Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava sıcaklıklarının ortalamanın 4-6 derece üzerinde seyrettiğini ifade ederek "Aşırı sıcaklar Batı bölgeleri ve İstanbul'da 3 gün daha devam edecek. Önemli işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Salı gününden itibaren sıcaklık ortalamanın altına düşecek. Özellikle kuzey ve kuzey batı bölgelerinde sıcaklıklar bugüne göre 8-9 derece birden düşecek." dedi.

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