Tarihe vurulan mühür: 9 Eylül

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktığı kurtuluş ateşi, 9 Eylül 1922'de İzmir'de büyük bir zaferle neticelendi. 9 Eylül'de İzmir, düşmana son darbenin vurulduğu, Büyük Taarruz'un zaferle sonlandırıldığı yer oldu. İzmir'in kurtuluşu, tam bağımsızlığın yolunu açmakla kalmadı, Anadolu'nun kurtuluşunun da simgesi oldu. 30 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Türk milleti adına kesin bir galibiyetle sonuçlandı. Sonuç 5 gün içinde elde edilmiş ve plan başarıya ulaşmıştı. Verdiği zayiat ile daha da küçülen Yunan ordusu yenilgiye uğratılmıştı. 30 Ağustos milli mücadelenin kazanıldığı gün olarak tarihe geçti.

İLK HEDEFİNİZ AKDENİZ

Halk büyük bir coşku yaşarken cephede ise henüz her şey bitmiş değildi. Perişan Yunan ordusu Uşak istikametine doğru kaçıyordu. Mustafa Kemal ise orduyla birlikte İzmir'e yürüme kararı aldı. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin hemen ardından o tarihi emri verdi: "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri..."

DÜŞMAN DENİZE DÖKÜLDÜ

Yorgun Türk ordusu, bu emirle bir kez daha dirildi. İşgal güçlerini takip eden Mehmetçik, Dumlupınar'dan sonra Uşak'ı, Alaşehir'i geri aldı. Yunan ordusu malzemesini bile terk ederek kaçıyordu. Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Bu sırada kahraman 4 süvari, Halkapınar'da açılan ateş sonucu şehit oldu. Türk süvarisine pusu kuran işgalci Yunan askerleri kısa sürede etkisiz hale getirildi. Vatan uğruna şehit olan askerler anısına Halkapınar'da bir anıt yapıldı. Yüzbaşı Şerafettin Bey'in komutasındaki süvari birliği, şanlı Türk bayrağını göndere çekti. 15 Mayıs 1919'da başlayan ve 3 yıl 3 ay 24 gün süren İzmir'in işgaline son verildi.

'BU BAŞARI MİLLETİNDİR'

Zaferin haklı gururunu yaşayan İzmir halkı Mustafa Kemal ve askerlerini bağrına bastı. Şanlı ordu, çiçek yağmuruyla karşılandı. Canını zor kurtaran Yunan askerleri ise Türk ordusu İzmir'e girerken bütün silah ve teçhizatlarını bırakarak kaçtı. Atatürk, 10 Eylül 1922 günü İzmir Hükümet Konağı'na gitti. Tarihi konağın balkonundan, Konak alanını hınca hınç dolduran İzmirlileri selamladı ve "Bu başarı milletindir" dedi. İzmir'in kurtuluşu, Lozan Barış Antlaşması'na uzanan tam bağımsızlığın yolunu açtı.

İZMİR'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 101. YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Zafer Yürüyüşü düzenlendi.

Türk ordusunun 101 yıl önce bugün İzmir'e girerken kullandığı tarihi güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip eden İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını birlikte taşıdı.