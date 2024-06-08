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Tarihi anlar! Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in uzay yolculuğu başladı

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu 'VSS Unity' yörünge altı aracını taşıyan uçak, New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalandı

8 Haziran 2024 Cumartesi 17:36 - Güncelleme:
Tarihi anlar! Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in uzay yolculuğu başladı
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Atasever'in de üyesi olduğu "Galactic 07" ekibi, aileleriyle vedalaşmaları sonrası alkışlar eşliğinde "VSS Unity" yörünge altı aracına doğru hareket etti.

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'i uğurlayanlar arasında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil de yer aldı.

"VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan Virgin Galactic'e ait uçak, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) yolculuğuna başladı.

Uçağın ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesisinden havalanmasıyla gözler, 4 astronot ve 2 pilottan oluşan 6 kişilik "Galactic 07" ekibinin üyesi olan Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu çalışmalarına odaklandı.

Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu ekipte, ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronot yer alıyor.

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  • Tuva Cihangir Atasever
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