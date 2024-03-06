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Tarihi bina alevlere teslim oldu! Büyükçekmece'de feci yangın

Büyükçekmece'de metruk haldeki 3 katlı tarihi ahşap binada yangın çıktı. Alevler binayı sararken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İHA6 Mart 2024 Çarşamba 02:03 - Güncelleme:
Tarihi bina alevlere teslim oldu! Büyükçekmece'de feci yangın
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İstanbul Büyükçekmece'de 3 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı. Binayı saran alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Cumhuriyet 2. Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre cadde üzerindeki metruk haldeki 3 katlı tarihi ahşap bina içerisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Binada çıkan yangın büyürken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken ahşap binada hasar oluştu.

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