Tarihi Cağaloğlu Hamamı Hamamı'ndan Paşabahçe'ye 'mumluk' davası

Akşam'ın haberine göre, Marka hakkına tecavüz edildiğini dava dilekçesinde anlatan Çağdaş, “Marka hakkına tecavüzünün engellenmesini ve ürünlere el konulması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini istiyorum” diyerek bini maddi, bini itibar tazminatı ve 40 bin lirası manevi olmak üzere 42 bin liralık dava açtı.