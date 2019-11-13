Tarihi Cağaloğlu Hamamı Hamamı'ndan Paşabahçe'ye 'mumluk' davası
Tarihi Cağaloğlu Hamamı’nın sahibi Faris Çağ Çağdaş, Paşabahçe Mağazaları A.Ş.’ye ‘Cağaloğlu Hamamı Mumluk’ adlı cam ürünün kendisinden izin alınmadan bin 595 liraya satıldığını ve marka hakkının ihlal edildiğini belirterek 42 bin liralık tazminat davası açtı.
Akşam'ın haberine göre, Marka hakkına tecavüz edildiğini dava dilekçesinde anlatan Çağdaş, “Marka hakkına tecavüzünün engellenmesini ve ürünlere el konulması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini istiyorum” diyerek bini maddi, bini itibar tazminatı ve 40 bin lirası manevi olmak üzere 42 bin liralık dava açtı.
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