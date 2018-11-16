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Tarihi eser kaçakçıları fosille yakalandı

Bartın'da, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda şüpheli 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerde Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikke, madalyon ve paleolitik döneme ait fosil ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

  • DHA
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Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Polis, T.P., A.Ç., İ.K. ve B.K.'yi gözaltına alırken, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait 2 sikke ve 1 madalyon ile birlikte paleolitik döneme ait bir fosil ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Tarihi eser kaçakçılarının Bartın'da bulduklarını iddia ettikleri hayvan fosili ile sikke ve madalyon Amasra Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna' muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

 

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