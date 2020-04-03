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Tarihi eser kaçakçılarına baskın

Afyonkarahisar'da elinde çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan objeler bulanan bir şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

IHA03 Nisan 2020 Cuma 16:35 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 16:35
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Afyonkarahisar İI Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, kent merkezinde jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan Beyyazı kasabasında ikamet eden İ.G. isimli şüpheli şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan tarihi objeler bulunduğu ve satmak istediği yönünde ihbar alındı.

İ.G. isimli şüpheli şahıs fiziki takibe alınarak Beyyazı kasabasında yakalanırken, yapılan üst aramasında 11 adet sikke ve 3 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje olmak üzere toplamda 14 parça tarihi eser ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi.

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