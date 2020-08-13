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Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda İbranice el yazması 13 parça parşömen ele geçirildi. Zanlılar, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

AA13 Ağustos 2020 Perşembe 14:06 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 14:06
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca istihbari çalışmalar sonucu merkez Bağlar ilçesinde ikamet eden şüphelilerin İbranice yazılı parşömenleri 1 milyon 500 bin ABD doları karşılığında satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda zanlılar, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Açıklamada, "Zanlıların üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramada 13 parça İbranice el yazması parşömen ele geçirildi. Tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş ve yakalanan 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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