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Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA13 Kasım 2020 Cuma 14:09 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 14:09
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucunda Silvan ilçesinde oturan şüphelilerin ellerinde bulundurdukları antik Mısır dönemine ait olduğunu iddia ettikleri tableti 1 milyon lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

Şüpheliler, Diyarbakır-Silvan kara yolunda bulunan bir iş yerinde, tarihi eseri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 adet kil mikrolit tablet ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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